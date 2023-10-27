Красный Полумесяц Палестины сообщил о полной изоляции сектора Газа

Его представитель отметил, что "в настоящее время бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, а машины, которые уже находятся на вызовах, также не могут выйти на связь"

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Сектор Газа в настоящее время оказался полностью отрезанным от внешнего мира. С таким заявлением выступил представитель палестинского общества Красного Полумесяца.

"Газа сейчас полностью изолирована от мира", - сказал представитель, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Он отметил, что "в настоящее время бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, а машины, которые уже находятся на вызовах, также не могут выйти на связь".

Ранее сообщалось, что начатые некоторое время назад массированные атаки израильских сил полностью парализовали систему связи в палестинском анклаве. По данным Al Hadath, бомбардировки сразу нескольких районов сектора "ведутся с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря".

По свидетельству очевидцев, нынешний удар израильских сил по сектору - одна из наиболее мощных атак армии Израиля с начала вооруженного конфликта в палестинском анклаве.