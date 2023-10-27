В НАТО допустили, что США больше не могут обеспечивать подкрепление сил альянса в Европе

Глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс заявила, что европейским странам следует наращивать объемы производства оружия и боеприпасов

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, по всей видимости, более не смогут обеспечивать подкрепление для войск НАТО в Европе. С таким заявлением выступила глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс.

"Совершенно ясно, что мы больше не можем обеспечивать подкрепление из Соединенных Штатов. Так что дело в том, чтобы иметь на театре [военных действий] больше сил, предоставляемых европейцами. Многие из которых должны быть критически важными вспомогательными частями, которых, как мы думали раньше, смогут предоставить США. И они [США] все еще, возможно, будут в состоянии это сделать. Однако наличие большего числа этих вспомогательных сил и сил тыловой поддержки на театре [военных действий] в руках Европы является по-настоящему критически важным с точки зрения реализации наших планов с прицелом на будущее", - сказала функционер альянса. Она рассуждала на эту тему в контексте передового присутствия НАТО, восьми боевых групп блока в Восточной Европе.

Кроме того, Кокс призвала Европу наращивать объемы производства оружия и боеприпасов. "Это должна быть европейская инвестиция для европейского потенциала", - сказала про такую задачу представитель НАТО на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.