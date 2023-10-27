Пентагон подтвердил, что недалеко от базы США в Ираке сбили беспилотник

Речь идет о Айн-эль-Асад в провинции Анбар

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Американские силы сбили беспилотник в нескольких километрах от военной базы США Айн-эль-Асад в провинции Анбар в Ираке. Об этом сообщил ТАСС представитель Пентагона.

"Примерно в 07:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск) 27 октября силы США поразили беспилотник-камикадзе в нескольких километрах от базы Айн-эль-Асад в Ираке, он был успешно сбит без каких-либо дальнейших инцидентов", - отметил представитель американского военного ведомства.

Агентство Reuters ранее информировало, что военные США предотвратили атаку беспилотника на базу Айн-эль-Асад.

Ранее бойцы шиитских отрядов потребовали от США вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока. В заявлении подчеркивалось, что "американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям".