27 октября, 17:49,
обновлено 27 октября, 19:19
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС утверждают, что Израиль атаковал сектор Газа "с суши, моря и воздуха"

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

В палестинском движении сообщили, что в анклаве отключили связь и интернет

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся атаке израильских ВС "с суши, моря и воздуха". Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале движения.

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"Отключение связи и интернета в секторе Газа, а также обстрелы с суши, моря и воздуха свидетельствуют о намерениях Израиля совершить новые массовые убийства и преступления [в отношении палестинцев] вдали от прессы и [внимания] всего мира", - отмечается в тексте.

Движение возложило на Израиль и его союзников в лице США и западных стран "всю полноту ответственности за череду отвратительных массовых убийств [палестинцев]".

В ХАМАС призвали арабские и мусульманские страны, а также все мировое сообщество немедленно принять меры и положить конец преступлениям против палестинского народа. В движении отметили, что Израилю не удастся "запугать" палестинский народ и "сломить его сопротивление".

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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