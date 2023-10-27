В ООН заявили, что в курсе переговоров с ХАМАС о судьбе заложников

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик не дал прямого ответа на вопрос об участии ООН в этих переговорах ввиду деликатности темы

ООН, 27 октября. /ТАСС/. ООН знает о переговорах об освобождении заложников, которые ведутся с палестинским движением ХАМАС при содействии Катара. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы очень хорошо осведомлены о происходящем. Как вы понимаете, мы чрезвычайно хотим, чтобы заложников освободили", - сказал он. Дюжаррик не дал прямого ответа на вопрос об участии ООН в этих переговорах ввиду деликатности темы. "Чем меньше мы скажем, тем лучше", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что в переговорах о судьбе заложников, удерживаемых в секторе Газа, наблюдается прогресс и что он рассчитывает на их скорое освобождение.

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. 23 октября группировка освободила еще двух заложниц. Армия обороны Израиля располагает информацией, что ХАМАС удерживает в заложниках 224 человека. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, среди заложников, удерживаемых в секторе, трое российских граждан.