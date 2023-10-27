В городах Ашкелон и Сдерот и вокруг сектора Газа сработали сирены

Население предупреждают об угрозе ракетного удара

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги прозвучали вечером в городах Ашкелон и Сдерот, а также южных районах Израиля, расположенных близ границы с сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Сдерот и в районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении.

За 10 минут до этого армейская пресс-служба проинформировала, что "сигналы воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон".