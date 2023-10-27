Байден заявил Ван И, что США и КНР нужно взаимодействовать, реагируя на глобальные вызовы

Американский лидер в беседе с главой МИД Китая отметил необходимость поддерживать открытыми каналы связи

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с главой МИД КНР Ван И подчеркнул, что Вашингтону и Пекину следует поддерживать открытыми каналы связи и взаимодействовать при реагировании на глобальные вызовы. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Президент подчеркнул необходимость и для США, и для Китая ответственным образом управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами", - отмечается в документе. Кроме того, Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, добавил Белый дом.

Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте в четверг отметил, что Вашингтону и Пекину следует стремиться к возвращению двусторонних отношений к стабильному и устойчивому развитию.

Детальная программа визита министра в США не публиковалась. Как объявил МИД КНР, Ван И будет находиться в США 26-28 октября. Эти же даты были названы Госдепартаментом. Ранее американское правительство сообщило, что с Ван И 27 октября встретится помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в Белом доме.