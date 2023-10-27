США настаивают на включении осуждения ХАМАС в резолюцию ГА ООН

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что это "злонамеренные упущения", которые "дают прикрытие для жестокости" палестинской группировки

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что представленный Иорданией проект резолюции Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку должен содержать пункт об осуждении палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления на 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи по Палестине.

"Двух ключевых слов не хватает в этой резолюции. Первое - это ХАМАС. Возмутительно, что резолюция не указывает имена преступников, совершивших террористическую атаку 7 октября. Другой упущенный пункт - это заложники", - сказала она.

По словам Томас-Гринфилд, это "злонамеренные упущения", которые "дают прикрытие для жестокости ХАМАС". В связи с этим США стали соавтором предложенных Канадой поправок к проекту резолюции.

Ранее Канада предложила дополнить осуждением атак ХАМАС проект резолюции ГА ООН по палестино-израильскому конфликту, который был разработан группой арабских стран при поддержке других государств и внесен на рассмотрение Иорданией. Помимо этого, канадская сторона предлагает внести в проект формулировку, в которой осуждался бы захват заложников, а также фигурировал призыв к их немедленному освобождению без каких-либо условий. В представленном Иорданией документе есть призыв к "немедленному освобождению всех гражданских лиц".

Как следует из распространенного в четверг текста внесенного Иорданией проекта резолюции, его соавторами выступили более 40 стран, в том числе Россия. Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, о немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.