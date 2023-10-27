CNN: США уверены в продолжении переговоров о заложниках, несмотря на новые удары по Газе

Один из источников телеканала заверил, что обсуждения прекратятся только после освобождения заложников

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Переговоры с радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников должны продолжаться несмотря на то, что Израиль активизировал удары по сектору Газа. Об этом телеканалу CNN сообщили неназванные американские чиновники.

По словам одного из них, США будут настаивать на продолжении переговоров, хотя последние события и могли несколько свести на нет наметившийся в ходе обсуждений прогресс. "Мы прекратим обсуждения только когда [заложники] будут освобождены", - сказал представитель американской администрации.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.