27 октября, 18:10
Палестино-израильский конфликт

CNN: США уверены в продолжении переговоров о заложниках, несмотря на новые удары по Газе

Один из источников телеканала заверил, что обсуждения прекратятся только после освобождения заложников

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Переговоры с радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников должны продолжаться несмотря на то, что Израиль активизировал удары по сектору Газа. Об этом телеканалу CNN сообщили неназванные американские чиновники.

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По словам одного из них, США будут настаивать на продолжении переговоров, хотя последние события и могли несколько свести на нет наметившийся в ходе обсуждений прогресс. "Мы прекратим обсуждения только когда [заложники] будут освобождены", - сказал представитель американской администрации.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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