Спикер парламента Словакии заявил о сохранении коммерческих поставок оружия на Украину

Петер Пеллегрини отметил, что вырученные средства пойдут на поддержку словацкой промышленности

БРАТИСЛАВА, 27 октября. /ТАСС/. Спикер Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини заявил журналистам, что новые власти республики, сформировавшее правительство страны по итогам состоявшихся 30 сентября парламентских выборов, сохранят коммерческие поставки оружия на Украину, так как вырученные средства пойдут на поддержку словацкой промышленности.

"Я могу исключить [возможность] остановки [принятия] заказов или отмену заключенных контактов [на поставку продукции словацкой] оружейной промышленности, которые осуществляются на коммерческой базе. Убежден, что и правительство будет реализовывать политику [по принципу, что] если кто-то закажет у наших фирм и наших людей [предпринимателей] какие-то системы и заплатит за них, а потом их где-то использует или перепродаст, то это поддержка словацкой промышленности. Я буду отстаивать [ту позицию], чтобы словацкие фабрики, выпускающие специальные продукты и военные материалы, продолжали производство и, конечно бы, продавали свои продукты за коммерческие цены", - прокомментировал спикер парламента заявления нового премьера Словакии Роберта Фицо об остановке Братиславой военной помощи Украине.

Речь идет, по словам Пеллегрини, только об отказе Словакии безвозмездно передавать материалы военного характера Украине. "Не думаю, что заявления председателя правительства вы должны понимать так, что будет остановлено военное производство за коммерческие цены и на коммерческих условиях. Точно нет", - сказал спикер Национального совета.