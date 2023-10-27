27 октября, 18:13
Палестино-израильский конфликт

NYT: Саудовская Аравия предупредила США о последствиях вторжения в Газу

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

Как утверждают саудовский чиновник и другой источник издания, официальные лица Саудовской Аравии не раз обращались к представителям США с предупреждениями об опасности проведения наземной операции

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Как утверждают саудовский чиновник и другой источник издания, официальные лица Саудовской Аравии не раз обращались к представителям США с предупреждениями об опасности проведения наземной операции. По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, очевидно, что Саудовская Аравия не хочет израильского вторжения в Газу. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, встретившийся в минувшие выходные с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, утверждал, что "руководство Саудовской Аравии надеялось, что наземной операции можно избежать по соображениям стабильности, а также из-за гибели людей". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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