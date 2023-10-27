США не стали комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что об этом должна говорить только Армия обороны еврейского государства

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сейчас не считает целесообразным комментировать сообщения о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

"Я видел сообщения СМИ об операциях Армии обороны Израиля, и я просто не стану говорить о том, что они делают и как, какого прогресса они могут или не могут добиваться. Об этом должна говорить только Армия обороны Израиля", - отметил он. Кирби добавил, что США добиваются от партнеров доставки "больших объемов топлива" в сектор Газа.

Кирби подчеркнул, что американская сторона не будет давать этому оценок. По его словам, "это будет неуместно". "И я не хотел бы говорить чего-либо такого в данной обстановке, что может повредить нашей операционной безопасности. Так что направляйте любые имеющиеся у вас вопросы об израильских военных операциях в Армию обороны Израиля. И, конечно, мы продолжим оказывать им поддержку в свете их потребности в средствах, боеприпасах. Этот процесс продолжается, как вы слышали вчера от Пентагона", - отметил Кирби.

Сотрудник СНБ отказался ответить на вопрос о том, скажется ли расширение операции в секторе Газа на усилиях по освобождению заложников. "Мы хотим освобождения заложников. Безусловно, все они должны быть освобождены в любом случае", - отметил он. "Мы продолжим вместе с партнерами в регионе делать все возможное для их освобождения", - подчеркнул Кирби.

О гуманитарной помощи

Администрация США добивается от партнеров наращивания поставок гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа, заявил Кирби

"Мы продолжаем прилагать усилия по поддержке оказания гуманитарной помощи", - отметил Кирби, уточнив, что в сектор Газа проследовали уже 84 грузовика с гуманитарной помощью. "Но это совершенно не удовлетворит имеющиеся потребности, и мы продолжаем добиваться от наших партнеров гораздо большего", - заверил он.

Говоря о секторе Газа, Кирби подчеркнул: "Мы должны удостовериться, что большие объемы топлива будут доставлены. И мы работаем над этим очень, очень активно с партнерами на местах". "В то же время мы также по-прежнему пытаемся обеспечить поддержку усилий по безопасному выводу гражданского населения из Газы, - сказал он. - Я не могу сообщить об этом ничего нового, но, опять же, мы работаем над этим очень упорно".

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.