27 октября, 18:40
Палестино-израильский конфликт

Саудовская Аравия выразила опасения насчет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Постоянный представитель страны при ООН Абдель Азиз аль-Василь заявил, что королевство прилагает активные усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки найти "практическое решение", которое позволит остановить эскалацию в секторе Газа

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдель Азиз аль-Василь высказал опасения в связи с возможностью расширения текущего конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Мы вновь предупреждаем о вероятности расширения конфликта, что представляет угрозу для всех народов региона, а также мира и безопасности на региональном и международном уровнях", - отметил аль-Василь, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной защите гражданского населения Палестины.

Он также добавил, что королевство прилагает активные усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки найти "практическое решение", которое позволит остановить эскалацию в секторе Газа. Обстрелы анклава, с точки зрения саудовской стороны, "не только приведут к гуманитарной катастрофе, но и будут иметь ужасные последствия для региона и мира".

По словам аль-Василя, нынешний кризис на Ближнем Востоке является результатом неспособности международного сообщества положить конец оккупации палестинских территорий и реализовать проект создания двух государств - еврейского и арабского.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация