Саудовская Аравия выразила опасения насчет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Постоянный представитель страны при ООН Абдель Азиз аль-Василь заявил, что королевство прилагает активные усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки найти "практическое решение", которое позволит остановить эскалацию в секторе Газа

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдель Азиз аль-Василь высказал опасения в связи с возможностью расширения текущего конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы вновь предупреждаем о вероятности расширения конфликта, что представляет угрозу для всех народов региона, а также мира и безопасности на региональном и международном уровнях", - отметил аль-Василь, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной защите гражданского населения Палестины.

Он также добавил, что королевство прилагает активные усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки найти "практическое решение", которое позволит остановить эскалацию в секторе Газа. Обстрелы анклава, с точки зрения саудовской стороны, "не только приведут к гуманитарной катастрофе, но и будут иметь ужасные последствия для региона и мира".

По словам аль-Василя, нынешний кризис на Ближнем Востоке является результатом неспособности международного сообщества положить конец оккупации палестинских территорий и реализовать проект создания двух государств - еврейского и арабского.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.