Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа

Они замечены в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава, передает телеканал

ДУБАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Танковые соединения Армии обороны Израиля двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

По сведениям телеканала, на северной границе анклава слышны звуки выстрелов и взрывов. В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщает об интенсивных обстрелах соседнего города Бейт-Лахия. Израильская армия в том числе запускает над северными районами сектора Газа осветительные ракеты.

Ранее палестинский провайдер Jawwal сообщил, что сотовая связь и мобильный интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны израильской армии. По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, в пятницу сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.