В Британии заявили, что ООН следовало однозначно осудить ХАМАС в проекте резолюции

Замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад также призвал членов организации выступать единым фронтом "в этот мрачный час", не забывая о необходимости воплощения принципа "два государства для двух народов"

ООН, 27 октября. /ТАСС/. ООН следовало однозначно осудить действия радикальной палестинской группировки ХАМАС в проекте своей резолюции по Ближнему Востоку. Об этом, выступая с трибуны на специальной сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад.

"Как мусульманин скажу, что терроризм является злом, и каждый теракт направлен против всего человечества. Нам необходимо безоговорочно осуждать терроризм, поэтому рассматриваемый нами проект резолюции мог бы быть яснее в этом отношении. Мы также считаем, что в нем должны однозначно осуждаться теракты, осуществленные членами ХАМАС, которые убили 1,4 тыс. человек и продолжают держать в заложниках еще более 200", - отметил Ахмад.

Как следует из распространенного в четверг текста внесенного Иорданией проекта резолюции, его соавторами выступили более 40 стран, в том числе Россия. Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, о немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.

В своем выступлении британский дипломат также призвал членов ООН выступать единым фронтом "в этот мрачный час", не забывая о необходимости воплощения принципа "два государства для двух народов".

"Позвольте заверить вас, что Соединенное Королевство будет тесно сотрудничать со всеми нашими партнерами в регионе и за его пределами, чтобы этого добиться. Потому что мир должен возобладать, а сложившейся ситуации нельзя дать распространяться, поскольку это вызвало бы еще более серьезные проблемы в сфере безопасности и еще большую нестабильность", - отметил он.

Позиция Ирландии

Уверенность в том, что "единственной надеждой на долгосрочный мир" остается решение на основе принципа "два государства для двух народов" выразил в своем выступлении и постпред Ирландии при ООН Фергал Майтен.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией в секторе Газа, особенно тем, как конфликт сказывается на детях. Мы вновь призываем Израиль прекратить блокаду Газы и разрешить доставку значительного количества гуманитарной помощи. В особенности это касается топлива, которое должно позволить больницам и гуманитарным организациям продолжать работу", - сказал он. "Ирландия присоединяется к призыву генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] об объявлении гуманитарного перемирия или гуманитарной паузы с тем, чтобы появилась возможность удовлетворить потребности населения [в воде, медикаментах и топливе]", - сказал он.