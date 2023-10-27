Пентагон заявил, что в США намерены выпускать новый тип ядерной бомбы B61

В ведомстве указали, что это решение "отвечает требованиям быстро меняющихся условий безопасности"

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены выпускать новый тип ядерной бомбы B61. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны объявило, что Соединенные Штаты намерены выпускать современный вариант ядерной бомбы свободного падения B61, получивший обозначение B61-13, - сказано в документе. - Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США будет производить B61-13". В Пентагоне указали, что это решение "отвечает требованиям быстро меняющихся условий безопасности".

Как отметил помощник министра обороны по политике в космической сфере Джон Пламб, производство бомбы B61-13 позволит заменить находящиеся в арсеналах устаревшие типы ядерных бомб, такие как B61-7, при этом он подчеркнул, что "производство B61-13 не увеличит общее количество оружия" в ядерном арсенале США.

В заявлении Пентагона говорится, что мощность нового типа ядерной бомбы будет аналогична мощности B61-7, но выше, чем у бомбы типа B61-12. Мощность изделия в документе не указывается. В Минобороны также сообщили, что новый тип бомбы "будет доставляться с помощью современных самолетов".

Россия неоднократно указывала, что эти намерения США носят откровенно провокационный характер и идут вразрез с их заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.