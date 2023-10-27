27 октября, 19:25,
обновлено 27 октября, 20:10
Палестино-израильский конфликт

МИД Иордании предупредил о гуманитарной катастрофе в случае наземной операции в Газе

По словам главы ведомства Аймана ас-Сафади, Израиль только что начал "вторжение" вглубь палестинского анклава

БЕЙРУТ, 27 октября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади осудил проведение израильскими войсками наземной операции в секторе Газа.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Израиль только что начал вторжение вглубь Газы, результатом этой наземной операции станет масштабная гуманитарная катастрофа, которая продлится долгие годы", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Касаясь голосования по разработанному группой арабских стран и внесенному Иорданией проекту резолюции Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку, ас-Сафади подчеркнул, что голосование против этого документа в ГА ООН "будет означать одобрение этой бессмысленной войны и жестоких убийств". Генеральная Ассамблея в итоге приняла резолюцию в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа.

Как следует из распространенного текста документа, его соавторами выступили более 40 стран, в том числе Россия. Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, о немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава. 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация