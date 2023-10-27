МИД Иордании предупредил о гуманитарной катастрофе в случае наземной операции в Газе

По словам главы ведомства Аймана ас-Сафади, Израиль только что начал "вторжение" вглубь палестинского анклава

БЕЙРУТ, 27 октября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади осудил проведение израильскими войсками наземной операции в секторе Газа.

"Израиль только что начал вторжение вглубь Газы, результатом этой наземной операции станет масштабная гуманитарная катастрофа, которая продлится долгие годы", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Касаясь голосования по разработанному группой арабских стран и внесенному Иорданией проекту резолюции Генассамблеи ООН по Ближнему Востоку, ас-Сафади подчеркнул, что голосование против этого документа в ГА ООН "будет означать одобрение этой бессмысленной войны и жестоких убийств". Генеральная Ассамблея в итоге приняла резолюцию в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа.

Как следует из распространенного текста документа, его соавторами выступили более 40 стран, в том числе Россия. Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, о немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.