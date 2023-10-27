Фицо в качестве премьера Словакии направится в КНР и во Вьетнам

"Это традиционные направления, где Словакия должна заявлять о себе", отметил он

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, занявший этот пост на текущей неделе, планирует совершить визиты в Китай, во Вьетнам, страны Центральной и Южной Америки. Об этом политик сообщил журналистам по завершении саммита Евросоюза.

"В разумные сроки планирую с целью укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества Словакии визиты в такие страны, как Вьетнам и Китай, а затем - в страны Центральной и Южной Америки, где ранее Словакия занимала хорошие позиции [на местных рынках] и была крупным инвестором. Это, например, в Кубе. Вижу заманчивые возможности [для словацкого бизнеса] в Венесуэле. Что касается Вьетнама и Китая, то это традиционные направления, где Словакия должна заявлять о себе", - сказал политик.

Между тем Фицо проинформировал, что свой первый зарубежный визит он вскоре нанесет в Чехию. Затем предполагаются визиты в Германию, Польшу и Венгрию. Сроки пока не установлены.