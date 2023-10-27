ПВО Египта сбили два дрона над Синайским полуостровом

Официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез сообщил, что она летела из южной части Красного моря в северном направлении

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. ПВО Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез.

"В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север", - указывается в заявлении представителя ВС Египта, процитированном порталом Sada El Balad. Он добавил, что "один из дронов был атакован за пределами воздушного пространства Египта, второй упал в городе Таба".

Представитель египетской армии отметил, что "ВВС и силы ПВО страны активизируют работу по обеспечению безопасности египетского воздушного пространства на всех стратегических направлениях".

Ранее на Синайском полуострове практически одновременно произошли два инцидента: рядом с больницей в Табе, расположенной в непосредственной близости с израильской границей, упал, как сообщал представитель ВС Египта, "неопознанный беспилотник", а в Нувейбе, приблизительно в 60 км от границы с Израилем, упал снаряд. В первом случае легкие ранения получили шесть человек. Во втором, по свидетельству телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, снаряд упал рядом с электростанцией Нувейбы. Компетентными органами были начаты расследование и сбор информации для определения причин происшествий. Египетская сторона заявила, что после расследования инцидентов в Табе и Нувейбе примет решение об их серьезности и оставляет за собой право на возможный соответствующий ответ.

Некоторое время назад МИД Израиля заявил, что, по его убеждению, йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар по Египту с использованием ракет и беспилотников. В заявлении ведомства указывалось, что "Израиль осуждает ущерб, причиненный силам безопасности Египта ракетами и беспилотниками, запущенными террористической организацией хуситов с намерением нанести вред Израилю". По версии израильского МИД, "хуситы являются агентами террористического режима аятолл в Тегеране, который также контролирует террористические организации "Хезболлах", "Исламский джихад" и ХАМАС".