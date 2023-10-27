Представитель ЦАХАЛ заявил, что расширение не стало началом наземной операции

По словам Питера Лернера, делается все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Расширение масштабов сухопутной военной операции Израиля в секторе Газа не является началом наземной операции. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.

Он также добавил, что делается все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, но это "война, которую начал ХАМАС".

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари ранее заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.