ГА ООН приняла внесенную Иорданией резолюцию по Ближнему Востоку

За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14 выступили против, 45 воздержались

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией, сообщает корреспондент ТАСС.

За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, Катар, Китай, Турцию, ОАЭ и несколько европейских государств, в том числе Испанию, Норвегию, Словению, Португалию. 14 стран выступили против, среди них Австрия, Венгрия, Израиль, США, Хорватия, Чехия. Не участвовать в голосовании решили 45 государств, в их числе Канада, ранее предложившая отвергнутую ГА ООН поправку о включении в текст проекта пункта с "осуждением террористической атаки" движения ХАМАС, а также Германия, Грузия, Греция, Финляндия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Сербия, Украина. Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших, воздержавшиеся в этом подсчете не учитываются.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.

За предложенную Канадой поправку проголосовали 88 стран. 55, включая Россию, высказались против, 23 воздержались.

Постоянный представитель Пакистана Мунир Акрам перед началом голосования по поправке призвал Канаду помнить, что сбалансированность документа предусматривает упоминание в нем обеих сторон, виновных в эскалации конфликта. Дипломат заявил, что в случае, если ГА ООН проголосует за канадскую поправку, Пакистан отзовет свое соавторство проекта резолюции, а также предложит свою поправку, подразумевающую включение в текст решительного осуждения неизбирательных атак Израиля в отношении мирного населения Палестины. Пакистан проголосовал против поправки Канады и за резолюцию, внесенную Иорданией.