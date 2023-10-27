США заявили о готовности добиваться гуманитарных пауз в Газе для освобождения заложников

Как объявил ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, еврейское государство "расширяет масштабы" наземной военной операции в палестинском анклаве

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы добиваться обеспечения какого-то рода гуманитарных пауз в военных операциях Израиля в секторе Газа ради освобождения заложников, ранее захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Но если условиться на переговорах нужно о гуманитарной паузе какого-то рода или даже паузах, поскольку на это может потребоваться <...> больше, чем один день, <...> то мы абсолютно готовы постараться обеспечить подобную паузу или паузы <...>", - сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос об освобождении заложников, схваченных ХАМАС, и расширении Израилем наземной операции в секторе Газа.

"Мы сегодня работаем над освобождением этих заложников столь же напряженно, как и вчера, и позавчера, и позапозавчера. И мы будем делать ради этого результата все необходимое, работая со своими [зарубежными] партнерами", - заверил Кирби.

Как объявил несколькими часами ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, еврейское государство "расширяет масштабы" наземной военной операции в секторе Газа. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.