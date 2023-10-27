СМИ: ежемесячно в ФРГ прибывает больше просителей убежища, чем подается заявлений

По данным газеты Welt am Sonntag, есть и иностранцы, которые прибывают в Германию без разрешения, которых не регистрирует полиция и они сами не ищут контакта с властями

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Число просителей убежища в Германии значительно превышает количество поданных заявлений. Как ожидается, за сентябрь и октябрь данный показатель достигнет 40 тыс., пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF).

По информации издания, в сентябре было подано 27 889 заявлений о предоставлении убежища. Предполагается, что в октябре этот показатель будет аналогичным. Однако, по данным BAMF, в сентябре зарегистрировали около 40 тыс. ходатайств о предоставлении убежища, как и в октябре. Часто между подачей заявления и предоставлением убежища проходит несколько месяцев из-за загрузки властей. Почти все мигранты, прибывающие нелегально, подают прошения о предоставлении убежища, если федеральная полиция обнаруживает их в приграничной зоне или на вокзалах и в аэропортах.

Однако есть и иностранцы, которые прибывают в страну без разрешения, которых не регистрирует полиция ФРГ и они сами не ищут контакта с властями, а потому некоторое время живут в стране вне поля зрения властей. Многие лица, ищущие убежища, также переезжают в соседнюю страну, не подавая заявление позже в этом государстве. Поскольку Германия с 2012 года неизменно является самой популярной страной назначения для просителей убежища из-за хороших условий проживания, возможностей трудоустройства и социального обеспечения, но возможности интеграции во многих местах исчерпаны, правящая коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) предпринимает попытку ужесточить миграционный контроль.

По оценкам правительства, более строгие правила возвращения могут привести к примерно 600 дополнительным депортациям в год - в прошлом году этот показатель составлял всего 13 тыс. Учитывая, что примерно каждому второму из сотен тысяч просителей убежища в последние годы было отказано и что десятки тысяч иностранцев ежегодно осуждаются за тяжкие преступления, этот элемент управления миграцией все еще можно улучшить, резюмирует газета.

С января по конец сентября в Германии запросили убежища 233 744 человека - это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие коммуны не справляются с размещением, снабжением и интеграцией мигрантов.