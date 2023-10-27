В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

Заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адедежи Эбо заявил, что они оказывают разрушительное воздействие на гражданское население

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо призвал к прекращению использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов на Украине, которые оказывают разрушительное воздействие на гражданское население.

"Я призываю к немедленному прекращению использования этого неизбирательного и ужасного оружия, которое оказывает длительное и разрушительное воздействие на невинное гражданское население в течение еще длительного времени после конфликта", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине. Он призвал все государства, которые не являются участниками Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении и Конвенции по кассетным боеприпасам, "приложить все усилия и присоединиться к этим документам".

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон принял решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил США письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.