Посол Украины признала, что Ирландия не выдерживает наплыва украинских беженцев

Как отметила Лариса Герасько, власти республики рассматривают возможность ограничить срок обеспечения новоприбывших беженцев жильем тремя месяцами, а также снизить размеры их соцпособий

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ирландия не может справиться с обеспечением прибывших в страну украинских беженцев, в местной прессе уже идет дискуссия о правильности помощи им, а не самим ирландцам. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщила посол Украины в республике Лариса Герасько.

"Я бы сказала, что в случае Ирландии это не указывание на двери [украинским беженцам], это просто их система не выдерживает. Но они так публично говорят, сейчас очень большая дискуссия в прессе ирландской проходит вокруг обеспечения наших украинцев. <...> Они [власти Ирландии] хотят, чтобы их условия были приближены к тем, которые и у других [стран ЕС]. Да, есть такое истощение в обществе. В этой стране поднимается вопрос: "Хорошо, у нас тоже есть проблемы с жильем. И почему помощь такая украинцам, а не ирландцам?", - сказала она в ответ на вопрос, будут ли граждан Украины, находящихся за границей, вынуждать возвращаться обратно домой. При этом Герасько не преминула упомянуть о "российской пропаганде", которая якобы работает в Ирландии в том числе вокруг этой темы.

Дипломат отметила, что власти Ирландии раздумывают над тем, чтобы ограничить срок обеспечения новоприбывших беженцев с Украины жильем со стороны государства только тремя месяцами, а также снизить размеры социальных пособий всем находящимся в стране украинцам.

"На сегодняшний день в Ирландию приехало около 100 тыс. украинцев, 74 тыс. [беженцев] были обеспечены государственным жильем. <...> Каждую неделю прибывает плюс-минус 700-800 граждан Украины", - добавила она. При этом Герасько отметила, что украинцам непросто найти себе работу в стране, и выразила опасение, что не все беженцы смогут найти жилье, которое будет им по карману.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что страна сталкивается с серьезными трудностями при размещении беженцев с Украины и из других государств. По его мнению, Ирландия не в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос их размещения.