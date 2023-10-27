Вице-премьер Молдавии назвал неприемлемыми поставки российских учебников в Приднестровье

Николай Попеску заявил, что подобные жесты "не способствуют сохранению спокойствия на территории всей страны, включая Приднестровский регион"

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску назвал неприемлемой передачу партии российских учебников приднестровским школьникам, о которой сообщил Русский дом в Кишиневе.

"Мы выясним обстоятельства, при которых это произошло, и ответим так, чтобы не допустить таких абсолютно неприемлемых жестов, которые не способствуют сохранению спокойствия на территории всей страны, включая Приднестровский регион", - сказал Попеску, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

На прошлой неделе Русский дом сообщил о передаче 2 500 современных учебников Приднестровью, которое переводит свои школы на российские образовательные стандарты. В непризнанной республике проживают сотни тысяч граждан РФ. Несколько лет назад здесь были завершены проекты по строительству новых школ и детских садов, педагогам предоставляют возможность повысить квалификацию, а молодым людям - продолжить образование в России.