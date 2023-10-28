В ХАМАС заявили о готовности месяцами выдерживать сухопутную операцию Израиля

Глава Национального бюро палестинского движения по связям с зарубежными странами Али Барака отметил, что у них есть 40 тыс. бойцов

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Члены радикального палестинского движения ХАМАС готовы к масштабной сухопутной операции Израиля и имеют достаточно запасов, чтобы месяцами находиться в тоннелях под сектором Газа. Об этом британской Financial Times (FT) в интервью, взятом до того, как армия Израиля объявила о расширении сухопутной операции, заявил глава Национального бюро палестинского движения ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.

"Мы подготовились к наземному наступлению", - сказал Барака, добавив, что ХАМАС располагает 40 тыс. бойцов.

В разговоре с FT он заявил о поддержке, которую ХАМАС оказывают Тегеран и шиитская группировка "Хезболлах". По его словам, предпринятая боевиками 7 октября атака на территорию Израиля "не была бы успешной без помощи союзников из "Хезболлах" и Ирана". Барака также выразил уверенность в том, что они "до конца будут" оставаться с ХАМАС.

Собеседник издания также признал, что в ХАМАС не рассчитывали на то, что реакция США на нападение будет настолько жесткой. При этом он добавил, что даже самые высокопоставленные члены политического руководства ХАМАС не знали о готовившемся нападении на Израиль, и утверждал, что этой информацией располагали только в военном крыле ХАМАС.

"Ответ Израиля? Да, мы его ожидали. Однако сейчас мы также видим, что в битву вступают США, и на это мы не рассчитывали", - сказал FT Барака.