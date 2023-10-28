Глава МИД ФРГ заявила, что Германия не согласилась с резолюцией ООН по Ближнему Востоку

Анналена Бербок подчеркнула, что только согласованное решение о создании двух государств "дает израильтянам и палестинцам перспективу жить в мире и безопасности"

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Германия приняла решение не соглашаться с резолюцией по Ближнему Востоку, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа. Об этом журналистам заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Вместе с нашими партнерами мы интенсивно работали над достижением сбалансированного урегулирования на Ближнем Востоке", - сказала Бербок. В Нью-Йорке, по ее словам, удалось добиться того, чтобы были включены такие важные пункты, как четкое осуждение всех террористических актов и призыв к освобождению заложников. "Поскольку в резолюции четко не упоминается террор ХАМАС, недостаточно ясно содержится призыв к освобождению всех заложников и не подтверждается право Израиля на самооборону, мы со многими нашими европейскими партнерами решили в конечном итоге не соглашаться с этой резолюцией", - констатировала глава МИД ФРГ.

При этом она подчеркнула, что только согласованное решение о создании двух государств "дает израильтянам и палестинцам перспективу жить в мире и безопасности". "Для этого нужна полная самоотдача мирового сообщества, для этого нужна Организация Объединенных Наций", - заключила Бербок.

Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке некоторых других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14 выступили против, 45 воздержались. Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших, воздержавшиеся в этом подсчете не учитываются.