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Военная операция на Украине

Эксперт допустил, что конфликт на Украине подтолкнет НАТО к решениям против РФ

В частности, альянс может отказаться от ограничения на развертывание сил "на уровне выше бригады" в Восточной Европе, а также переориентировать американскую систему противоракетной обороны, считает Роберт Белл

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Затяжной конфликт на Украине способен подтолкнуть Организацию Североатлантического договора (НАТО) к выработке фундаментальных решений, в корне противоречащих интересам России и касающихся, в частности, противоракетной обороны (ПРО). Такое мнение выразил в пятницу бывший ответственный чиновник демократических администраций США во главе с Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, занимавшийся в том числе НАТО, Роберт Белл.

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"Можно предположить, что еще один год войны на Украине приведет НАТО, если не на этом саммите, то на следующем, к тому, чтобы принять некоторые фундаментальные решения в долгосрочной перспективе", - сказал эксперт, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Предыдущий саммит Североатлантического альянса прошел в июле в Вильнюсе. Следующая такая встреча на высшем уровне состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

С точки зрения Белла, альянс может "пересмотреть Основополагающий акт Россия - НАТО", отказаться от "ограничения на развертывание [сил и средств] на уровне выше бригады" в Восточной Европе, а также "переориентировать [американскую] систему ПРО на основе [комплекса] Aegis и инкорпорировать таковую в архитектуру интегрированной системы ПВО-ПРО". "Это невероятно [важное] политическое решение для саммита [НАТО]", - констатировал специалист. Он в прошлом занимал посты помощника генсека НАТО, американского советника при альянсе, старшего директора по оборонной политике и контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Белого дома.

Основополагающий акт Россия - НАТО был подписан в мае 1997 года. В документе говорилось, что стороны "будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евро-Атлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве". Акт также провозглашал, что Россия и НАТО "не рассматривают друг друга как противников". В документе подчеркивалось, что "общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества". В соответствии с актом, альянс обязался не размещать дополнительные существенные боевые силы на постоянной основе на территории стран-членов, а Россия - проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.

Отвечая в июне 2022 года на вопрос ТАСС, постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс более не считает себя связанным прежними договоренностями с Россией, касающимися размещения сил в Восточной и Центральной Европе. Смит уклонилась от прямого ответа на просьбу уточнить, какие шаги альянс намерен сделать в отношении Основополагающего акта, в чем заключается позиция Соединенных Штатов на этот счет, согласны ли в Вашингтоне с мнением Лондона, утверждавшего, что этот документ мертв. 

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