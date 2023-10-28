В Палестине заявили, что мир должен вмешаться и остановить войну Израиля в секторе Газа

В Министерстве иностранных дел этой страны также заявили, что анклав "подвергается беспрецедентным обстрелам"

РАБАТ, 28 октября. /ТАСС/. МИД Палестины требует от мирового сообщества взять на себя ответственность и немедленно вмешаться, чтобы остановить израильскую войну в секторе Газа. Коммюнике ведомства цитирует информационное агентство WAFA.

"Недавние события являются признаком начала наземного вторжения [Израиля] в сектор Газа, которое приведет к расширению геноцида и массовых убийств, ежеминутно совершающихся против нашего народа в секторе Газа", - отметило внешнеполитическое ведомство.

МИД потребовал от мирового сообщества "взять на себя ответственность и немедленно вмешаться, чтобы остановить израильскую войну в секторе Газа". В министерстве также заявили, что "сектор Газа, где отключены связь и интернет, подвергается беспрецедентным обстрелам".

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил вечером 27 октября, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.