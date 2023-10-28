Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе

Еврейское государство намерено ликвидировать радикальную организацию ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в секторе Газа и намерен ликвидировать палестинскую радикальную организацию ХАМАС.

Об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

"Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к "прекращению огня", Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС)", - сказал министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Вслед за этим официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) развернутое заявление министерства, в котором говорится, что израильская сторона "категорически отвергает" резолюцию ГА ООН. "В очередной раз, когда становятся явными преступления террористической организации ХАМАС, ООН раскрывает свое истинное лицо, принимая скандальное решение", - говорится в тексте.

МИД Израиля подчеркивает, что власти страны "продолжат работать над обеспечением собственной безопасности и безопасности своих граждан". По мнению израильской стороны, "у мирового сообщества есть моральная обязанность поддержать Израиль в его борьбе против ХАМАС". Израиль благодарит Канаду за предложенную на сессии ГА ООН поправку к тексту резолюции, включавшую осуждение действий радикалов из ХАМАС, добавили в министерстве.

Ранее ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке некоторых других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, Катар, Китай, Турцию, ОАЭ и некоторые европейские государства. 14 стран выступили против, среди них Австрия, Венгрия, Израиль, США, Хорватия, Чехия. Не участвовать в голосовании решили 45 государств, в их числе Канада, ранее предложившая отвергнутую ГА ООН поправку о включении в текст проекта пункта с "осуждением террористической атаки" движения ХАМАС. Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших, воздержавшиеся в этом подсчете не учитывались.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.