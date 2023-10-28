Президент Чехии заявил о недопустимости для Запада "падения Украины"

Петр Павел также заявил о поддержке Киева со стороны Праги

ПРАГА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел на встрече с послами зарубежных государств в Пражском граде заявил, что для западных стран "падение Украины" недопустимо. Его слова привело информационное агентство CTK.

"Если Украина падет, падем мы все", - сказал глава государства.

Прием дипломатов президентом проходит в Чехии ежегодно по случаю отмечаемого 28 октября государственного праздника - Дня образования Чехословакии. В своем выступлении перед послами глава государства заявил о поддержке Украины со стороны Чехии. Он также особо подчеркнул значение дипломатии и выразил надежду, что профессионалы в этой области смогут сделать жизнь на планете лучше.

Посол РФ в Чехии Александр Змеевский, по данным CTK, не получил приглашение в Пражский град.