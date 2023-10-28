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обновлено 27 октября, 21:57
Палестино-израильский конфликт

Член политбюро ХАМАС призвал "нанести удар по безопасности поселений" на Западному берегу

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Член политбюро радикального движения ХАМАС Муса Дудин призвал палестинцев на Западному берегу реки Иордан выйти на демонстрации в поддержку сектора Газа и "нанести удар по безопасности поселений".

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"Движение ХАМАС призывает наших сторонников на Западном берегу выйти на демонстрации в поддержку Газы и ее сопротивления, присоединившись к борьбе с сионистским врагом. Пришло время Западному берегу нанести удар по безопасности поселений. Пришло время нанести удар по возможностям противника на Западном берегу", - приводится его заявление в Telegram-канале ХАМАС.

В пятницу вечером официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".

По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, в пятницу сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают мобильная связь и интернет. 

Теги:
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