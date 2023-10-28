Член политбюро ХАМАС призвал "нанести удар по безопасности поселений" на Западному берегу

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Член политбюро радикального движения ХАМАС Муса Дудин призвал палестинцев на Западному берегу реки Иордан выйти на демонстрации в поддержку сектора Газа и "нанести удар по безопасности поселений".

"Движение ХАМАС призывает наших сторонников на Западном берегу выйти на демонстрации в поддержку Газы и ее сопротивления, присоединившись к борьбе с сионистским врагом. Пришло время Западному берегу нанести удар по безопасности поселений. Пришло время нанести удар по возможностям противника на Западном берегу", - приводится его заявление в Telegram-канале ХАМАС.

В пятницу вечером официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".

По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, в пятницу сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают мобильная связь и интернет.