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Палестино-израильский конфликт

Reuters: войска Израиля не гарантируют безопасность журналистам в секторе Газа

ЦАХАЛ "настоятельно просит" агентства Reuters и AFP принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их сотрудников

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля заявили информационным агентствам Reuters и AFP, что не могут гарантировать им безопасность в секторе Газа под израильскими бомбардировками. Об этом сообщает Reuters.

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"ЦАХАЛ наносит удары по всем видам военной деятельности ХАМАС на всей территории Газы", - приводит агентство слова из письма Вооруженных сил Израиля. "В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно просим вас принять все необходимые меры для обеспечения их безопасности", - подчеркивает ЦАХАЛ.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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