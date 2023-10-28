Reuters: войска Израиля не гарантируют безопасность журналистам в секторе Газа

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля заявили информационным агентствам Reuters и AFP, что не могут гарантировать им безопасность в секторе Газа под израильскими бомбардировками. Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт
"ЦАХАЛ наносит удары по всем видам военной деятельности ХАМАС на всей территории Газы", - приводит агентство слова из письма Вооруженных сил Израиля. "В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно просим вас принять все необходимые меры для обеспечения их безопасности", - подчеркивает ЦАХАЛ.
Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.