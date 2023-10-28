МИД Британии прокомментировал расширение сухопутной операции в Газе

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Израиль имеет право на самооборону, однако должен соблюдать международное гуманитарное право.
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Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя объявление армии Израиля о расширении сухопутной операции в секторе Газа.
"Израиль расширяет свою военную кампанию против ХАМАС. Приоритетом Соединенного Королевства остается обеспечение безопасности британских граждан в секторе Газа и во всем регионе. Мы поддерживаем право Израиля на самооборону, которое должно осуществляться при соблюдении международного гуманитарного права, и продолжаем добиваться обеспечения безопасности для мирных палестинцев", - написал Клеверли на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).