Иорданская полиция подавила беспорядки в районе посольства Израиля в Аммане

По данным телеканала Al Mamlaka, представитель Управления общественной безопасности королевства призвал активистов соблюдать закон

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Несколько сотен протестующих устроили беспорядки в районе Рабие в Аммане, где находится посольство Израиля, в знак протеста против наземного вторжения израильской армии в сектор Газа.

Как сообщил телеканал Al Mamlaka, полиция оттеснила толпу, применив спецсредства, после того как демонстранты подожгли деревья поблизости от здания дипмиссии. Попытка местных активистов проникнуть на ее территорию была пресечена силовиками. Представитель Управления общественной безопасности королевства призвал иорданцев соблюдать закон и взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов.

18 октября демонстранты уже пытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии Израиля, выразив таким образом свой гнев по поводу израильской атаки на больницу "Аль-Ахли" в городе Газа. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

В Аммане 27 октября прошел массовый митинг в поддержку стойкости палестинцев в секторе Газа, его участники потребовали денонсации мирного договора с Израилем, подписанного в 1994 году. Демонстранты собрались на площади у мечети Аль-Хусейни в центре города с иорданскими и палестинскими флагами, чтобы осудить продолжающиеся бомбардировки палестинского анклава.

Некоторые из активистов держали в руках портреты президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, под которыми стояла надпись "Сообщники израильских преступлений". "Сопротивление - это путь к освобождению! Договор с Израилем - это не мир, это капитуляция", - скандировали участники митинга.