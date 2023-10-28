В Израиле заявили, что Газа сильно изменится после окончания боевых действий

Старший советник премьер-министра еврейского государства Марк Регев отметил, что его страна будет направлять в анклав удары до тех пор, пока не ликвидирует ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Сектор Газа "будет совсем другим" после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

"ХАМАС чувствует мощь Израиля. Мы будем направлять на него удары до тех пор, пока не ликвидируем его военную машину, пока не уничтожим его политическую структуру в Газе. Когда все закончится, [сектор] Газа будет совсем другим, там больше не будет жестокой экстремистской террористической организации, управляющей сектором. Это будет хорошо для населения Израиля, которое сможет жить в большей безопасности и в свободе от постоянной угрозы террористических атак. Это будет лучше и для жителей Газы, которые наконец избавятся от этого ужасного авторитарного режима", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил вечером 27 октября, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".