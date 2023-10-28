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Палестино-израильский конфликт

В городе Наблус начались столкновения палестинцев с израильской армией и полицией

По данным агентства WAFA, пулевые ранения по меньшей мере трое демонстрантов

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные пытаются подавить волнения арабских жителей, вспыхнувшие ночью на Западном берегу реки Иордан в связи с военными действиями в секторе Газа.

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Как сообщило агентство WAFA, столкновения с палестинцами происходят сейчас в районе Наблуса и Эль-Биры, а также у пропускного пункта Хавара на шоссе в Рамаллу, где получили пулевые ранения по меньшей мере трое демонстрантов.

Израильские солдаты продолжают штурмовать Дженин, который считается форпостом "Бригад мучеников Аль-Аксы", военизированного крыла палестинского движения ФАТХ.

В палестинских городах 27 октября прошли митинги и шествия в поддержку стойкости населения Газы, их участники осудили израильские власти. В нескольких местах начались стычки с израильской полицией, которая провела аресты среди демонстрантов. 

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