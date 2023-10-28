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Палестино-израильский конфликт

ЮНИСЕФ и ВОЗ потеряли связь со своими работниками в секторе Газа

Обе организации призвали "к немедленной защите всех гражданских лиц" в регионе

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не могут связаться со своими представителями и гуманитарными работниками в секторе Газа.

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"Мы потеряли связь с нашим персоналом в Газе, с медицинскими учреждениями, медицинскими работниками и остальными нашими гуманитарными партнерами в регионе", - написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел также написала на официальной странице организации в X о потере контактов с работниками фонда.

Обе организации призвали "к немедленной защите всех гражданских лиц" в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтТедрос Аданом Гебрейесус
© Информационное агентство ТАСС
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