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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Италии заявил о невозможности связаться с итальянцами в Газе

Министр иностранных дел республики Антонио Таяни добавил, что власти поддерживают связь с консульством в Иерусалиме

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что с позднего вечера пятницы нет возможности связаться с находящимися в Газе итальянцами.

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"С позднего вечера связь с Газой и из нее невозможна из-за нарушения сотовой и интернет-связи. Международные организации также потеряли связь со своими сотрудниками на местах", - приводит слова министра газета La Repubblica. Таяни добавил, что власти поддерживают связь с консульством в Иерусалиме.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил в пятницу вечером, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры". 

Теги:
ПалестинаИталияПалестино-израильский конфликтТаяни, Антонио
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