Нидерланды призвали своих граждан воздержаться от поездок в Ирак

Рекомендации обновили в связи с политической напряженностью в исламской республике и демонстрациями, которые могут быть "направлены против западных целей"

ГААГА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Нидерландов обновило рекомендации по поездкам в Ирак для своих граждан, присвоив им красный цветовой код и призвав не посещать эту страну.

"Цветовой код рекомендаций по путешествиям в Ирак красный и частично оранжевый. В красной зоне существуют серьезные риски для безопасности", - говорится в опубликованном на сайте ведомства в пятницу заявлении.

При красном цветовом коде приезжать в Ирак не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. При оранжевом коде МИД призывает граждан "совершать поездки только в случае необходимости". Под оранжевый код попадают "провинции Эрбиль (включая столицу), Сулеймания и Дахук".

В заявлении подчеркивается, что в обоих случаях "посольство Нидерландов вряд ли сможет помочь".

Нидерланды обновили свои рекомендации в связи с политической напряженностью в Ираке и демонстрациями, которые могут быть "направлены против западных целей".