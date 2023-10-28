27 октября, 22:44

Беспилотники нанесли удары по базе США у месторождения нефти в Сирии

AP Photo/ Yuki Iwamura
© AP Photo/ Yuki Iwamura

Телеканал Al Mayadeen передает, что на ее территории произошли сильные взрывы

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на ее территории произошли сильные взрывы.

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Других подробностей телеканал не приводит. По его информации, беспилотники также нанесли удары по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке, которым пользуются американские силы, дислоцированные в Сирии.

За эти нападения ответственность взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака", куда входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

26 октября подвергалась атаке авиационная база в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии и лагерь американских военнослужащих около газового месторождения Конико в Дейр-эз-Зоре. 

Представитель "Исламского сопротивления Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа" и направили удары по базам США, "чтобы оказать им поддержку". 

Теги:
СШАСирия
© Информационное агентство ТАСС
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