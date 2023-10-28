Беспилотники нанесли удары по базе США у месторождения нефти в Сирии

Телеканал Al Mayadeen передает, что на ее территории произошли сильные взрывы

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на ее территории произошли сильные взрывы.

Других подробностей телеканал не приводит. По его информации, беспилотники также нанесли удары по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке, которым пользуются американские силы, дислоцированные в Сирии.

За эти нападения ответственность взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака", куда входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

26 октября подвергалась атаке авиационная база в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии и лагерь американских военнослужащих около газового месторождения Конико в Дейр-эз-Зоре.

Представитель "Исламского сопротивления Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа" и направили удары по базам США, "чтобы оказать им поддержку".