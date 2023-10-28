На юге Израиля вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги

В армейской пресс-службе уточнили, что сирены были слышны в районе, окружающем сектор Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги после нескольких часов затишья вновь прозвучали в южных районах Израиля на границе с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в районе, окружающем сектор Газа", - говорится в сообщении.

До этого военные сообщали о воздушной тревоге в приграничных с Газой районах почти пять часов назад, около 21:00 мск вечером 27 октября.

Сообщения о сиренах в районе Газы поступают на фоне заявления официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, который вечером 27 октября объявил, что израильские военные "расширяют масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".