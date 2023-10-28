27 октября, 23:19
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при налетах ВВС Израиля на сектор Газа погибли свыше 100 палестинцев

По данным агентства WAFA, атакам подвергается район расположения больницы "Аш-Шифаа" в Телль-эс-Султане к западу от Рафаха

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли ранним утром серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. По предварительным данным, которые приводит агентство WAFA, погибли свыше 100 палестинцев.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

Очевидцы сообщили агентству, что атаки следуют сейчас на район расположения больницы "Аш-Шифаа" в Телль-эс-Султане к западу от Рафаха, несколько бомб упало рядом с индонезийским госпиталем.

Телеканал Al Hadath передал, что ВМС Израиля возобновили обстрел морского порта Газы, где вспыхнули пожары. По его данным, на побережье в лагере беженцев Эш-Шати в результате авианалета погибли 16 человек и 60 получили ранения, большинство из них дети.

Ранее бойцы формирований палестинского движения ХАМАС и "Исламского джихада" сумели отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. Как сообщило агентство SANA, израильские войска были вытеснены из Газы после того, как попали в засаду отрядов палестинского сопротивления. Его бойцам удалось поразить противотанковыми ракетами несколько бронемашин противника. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация