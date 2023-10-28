СМИ: при налетах ВВС Израиля на сектор Газа погибли свыше 100 палестинцев

По данным агентства WAFA, атакам подвергается район расположения больницы "Аш-Шифаа" в Телль-эс-Султане к западу от Рафаха

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли ранним утром серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. По предварительным данным, которые приводит агентство WAFA, погибли свыше 100 палестинцев.

Очевидцы сообщили агентству, что атаки следуют сейчас на район расположения больницы "Аш-Шифаа" в Телль-эс-Султане к западу от Рафаха, несколько бомб упало рядом с индонезийским госпиталем.

Телеканал Al Hadath передал, что ВМС Израиля возобновили обстрел морского порта Газы, где вспыхнули пожары. По его данным, на побережье в лагере беженцев Эш-Шати в результате авианалета погибли 16 человек и 60 получили ранения, большинство из них дети.

Ранее бойцы формирований палестинского движения ХАМАС и "Исламского джихада" сумели отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. Как сообщило агентство SANA, израильские войска были вытеснены из Газы после того, как попали в засаду отрядов палестинского сопротивления. Его бойцам удалось поразить противотанковыми ракетами несколько бронемашин противника.