В КНДР заявили, что отношения с Россией не направлены против третьих стран

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Отношения Пхеньяна и Москвы не направлены против каких-либо третьих стран. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Корейско-российские отношения, стремящиеся к улучшению благосостояния народов двух стран, не направлены против каких-либо третьих стран, но если из-за настойчивых попыток США, Японии и "Республики Корея" к созданию нестабильности мир и безопасность в регионе будут оказываться под угрозой, то они будут действовать как мощный элемент стратегической стабильности для сдерживания таких происков", - говорится в заявлении главы ведомства.

"Вне зависимости от того, что говорят другие, всесторонне расширять и развивать двусторонние отношения с РФ под идеалом самостоятельности, мира и дружбы, чтобы выстроить стабильные на долгие времена и устремленные в будущее корейско-российские отношения в новую эпоху, - вот в чем наша незыблемая воля и позиция", - подчеркнула Цой Сон Хи.

Она также выразила уверенность в том, что "последовательная реализация договоренностей, достигнутых на историческом сентябрьском саммите и переговорах глав КНДР и РФ, позволит традиционным и стратегическим корейско-российским отношениям дружбы, сотрудничества и добрососедства встретить фазу нового подъема".

Министр иностранных дел КНДР отметила, что совместное заявление внешнеполитических ведомств США, Японии и Республики Корея грубо исказило отношения дружбы и сотрудничества между республикой и РФ.

"Совместное заявление", опубликованное главами внешнеполитических ведомств США, Японии и "Республики Корея" 26 октября, является самым политизированным документом, который не только грубо исказил отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ, но и противоречит универсальным принципам международного права по установлению отношений между суверенными государствами", - заявила Цой Сон Хи.

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