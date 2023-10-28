27 октября, 23:34
Палестино-израильский конфликт

Израиль отключил проводную и сотовую связь в Газе

В неправительственной организации Sada Social сообщили, что бригады скорой помощи и медики не могут координировать действия по спасению раненых и людей, пропавших без вести под завалами после бомбардировок

РАБАТ, 28 октября. /ТАСС/. Палестинский сектор Газа, который подвергается обстрелам армией Израиля, отключили от сотовой связи и интернета. Об этом сообщила базирующаяся в Рамалле неправительственная организация Sada Social, которая занимается защитой прав палестинцев в цифровой и социальной сфере.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"Несмотря на международные договоры, гарантирующие доступ к интернету и сетям связи, сектор Газа в настоящее время погружен в полную цифровую тьму. Израиль отключил как проводную, так и сотовую связь, оставив население Газы лицом к лицу с израильской агрессией, чтобы мир не слышал удары ракет, обрушившихся на мирное население", - говорится в коммюнике структуры, которое цитирует палестинское информационное агентство WAFA.

"Страдания жителей Газы будут усугубляться из-за отключения телекоммуникационных сетей. Бригады скорой помощи и медики не могут координировать действия по спасению раненых и людей, пропавших без вести под завалами после бомбардировок", - пояснили в Sada Social.

Кроме того, "отключение сетей связи лишает население Газы доступа к информации во время продолжающегося конфликта". "Люди не могут определить безопасные места и не могут получить доступ к цифровым СМИ, в то время как традиционные СМИ также недоступны из-за нехватки электроэнергии и топлива, вызванной длительной блокадой со стороны Израиля", - отмечается в коммюнике. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация