Израиль отключил проводную и сотовую связь в Газе

В неправительственной организации Sada Social сообщили, что бригады скорой помощи и медики не могут координировать действия по спасению раненых и людей, пропавших без вести под завалами после бомбардировок

РАБАТ, 28 октября. /ТАСС/. Палестинский сектор Газа, который подвергается обстрелам армией Израиля, отключили от сотовой связи и интернета. Об этом сообщила базирующаяся в Рамалле неправительственная организация Sada Social, которая занимается защитой прав палестинцев в цифровой и социальной сфере.

"Несмотря на международные договоры, гарантирующие доступ к интернету и сетям связи, сектор Газа в настоящее время погружен в полную цифровую тьму. Израиль отключил как проводную, так и сотовую связь, оставив население Газы лицом к лицу с израильской агрессией, чтобы мир не слышал удары ракет, обрушившихся на мирное население", - говорится в коммюнике структуры, которое цитирует палестинское информационное агентство WAFA.

"Страдания жителей Газы будут усугубляться из-за отключения телекоммуникационных сетей. Бригады скорой помощи и медики не могут координировать действия по спасению раненых и людей, пропавших без вести под завалами после бомбардировок", - пояснили в Sada Social.

Кроме того, "отключение сетей связи лишает население Газы доступа к информации во время продолжающегося конфликта". "Люди не могут определить безопасные места и не могут получить доступ к цифровым СМИ, в то время как традиционные СМИ также недоступны из-за нехватки электроэнергии и топлива, вызванной длительной блокадой со стороны Израиля", - отмечается в коммюнике.