При израильском обстреле жилого дома в Газе погибли более 100 человек

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Более 100 человек погибли в результате обстрела израильскими войсками многоэтажного жилого дома в районе Шати на западе города Газа. Об этом сообщает агентство Tasnim.
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Ранее телеканал Al Hadath информировал, что ВМС Израиля возобновили обстрел морского порта Газы, где произошли пожары. По его данным, на побережье в лагере беженцев Эш-Шати в результате авианалета погибли 16 человек, 60 получили ранения, большинство из них дети. В свою очередь агентство WAFA сообщило, что в результате ночного авиаудара израильских ВВС по населенным пунктам в секторе Газа погибли свыше 100 палестинцев.