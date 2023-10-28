При израильском обстреле жилого дома в Газе погибли более 100 человек

По данным агентства Tasnim, это произошло в районе Шати на западе города

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Более 100 человек погибли в результате обстрела израильскими войсками многоэтажного жилого дома в районе Шати на западе города Газа. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее телеканал Al Hadath информировал, что ВМС Израиля возобновили обстрел морского порта Газы, где произошли пожары. По его данным, на побережье в лагере беженцев Эш-Шати в результате авианалета погибли 16 человек, 60 получили ранения, большинство из них дети. В свою очередь агентство WAFA сообщило, что в результате ночного авиаудара израильских ВВС по населенным пунктам в секторе Газа погибли свыше 100 палестинцев.