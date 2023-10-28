27 октября, 23:54
Палестино-израильский конфликт

При израильском обстреле жилого дома в Газе погибли более 100 человек

По данным агентства Tasnim, это произошло в районе Шати на западе города

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Более 100 человек погибли в результате обстрела израильскими войсками многоэтажного жилого дома в районе Шати на западе города Газа. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

Ранее телеканал Al Hadath информировал, что ВМС Израиля возобновили обстрел морского порта Газы, где произошли пожары. По его данным, на побережье в лагере беженцев Эш-Шати в результате авианалета погибли 16 человек, 60 получили ранения, большинство из них дети. В свою очередь агентство WAFA сообщило, что в результате ночного авиаудара израильских ВВС по населенным пунктам в секторе Газа погибли свыше 100 палестинцев. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация