В США назвали свои удары по объектам в Сирии предупреждением для Ирана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что если Тегеран не воспримет этот сигнал, то ответные нападения со стороны Вашингтона продолжатся

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Авиаудары США по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, как утверждается, Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС), были "предупреждающим сигналом" для Тегерана. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это мощный предупреждающий сигнал. Мы надеемся, что они [Иран] его восприняли. Если это не так, если нападения продолжатся, то мы, как сказал президент [США Джо Байден], продолжим отвечать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Представитель Белого дома добавил, что эти удары также указывают на то, что США "считают Иран ответственным" за несколько атак на американские войска в Сирии и Ираке.

В пятницу в Пентагоне сообщили, что два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению американской администрации, КСИР. Представитель американского военного ведомства также рассказал, что США не координировали авиаудары с израильскими властями, повторив, что американская операция не связана с палестино-израильским конфликтом. Чиновник добавил, что США впервые с конца марта нанесли удар по связанным с Ираном объектам в Сирии. По его данным, с 17 октября против американских войск было совершено проиранскими группировками 19 нападений с применением беспилотников и ракет.