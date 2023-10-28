Глава МИД Ирана предупредил о возможном открытии новых фронтов против США

Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что эскалация палестино-израильского конфликта повлечет за собой дальнейшую гибель населения сектора Газа, и в результате "ситуация может выйти из-под контроля во всем регионе"

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что полная поддержка, которую Вашингтон оказывает Израилю, может привести к открытию новых фронтов против США.

"США советуют другим проявлять сдержанность, но сами оказывают Израилю полную поддержку, - сказал он в пятницу в интервью агентству Bloomberg. - Если США продолжат делать то, что они делали, будут открыты новые фронты против США".

Министр подчеркнул, что эскалация конфликта повлечет за собой дальнейшую гибель населения сектора Газа, и в результате "ситуация может выйти из-под контроля во всем регионе". "Американская сторона должна решить, действительно ли она хочет эскалации и обострения войны", - убежден глава иранского внешнеполитического ведомства.

"Открытие новых фронтов неизбежно, и это заставит Израиль пожалеть о своих действиях, - считает он. - [Ситуация] на грани взрыва. Возможно все, любой фронт может быть открыт".

"Мы не направляли новые войска ни в Сирию, ни в другие части региона. Но мы не просто наблюдаем за происходящим. Исламская Республика Иран будет действовать в соответствии со своими национальными интересами", - подытожил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Ираном или конфликту с ним, несмотря на удары в Сирии по объектам группировок, которые, по данным Вашингтона, связаны с Тегераном. Одновременно он предупредил, что США сохраняют готовность и далее применять военную силу в нынешней ситуации.