Президент Колумбии назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Густаво Петро отметил, что при полном отключении энергии и интернета в анклаве "разворачивается бойня"

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Бомбардировки и наземная операция Израиля в секторе Газа представляют собой геноцид, считает президент Колумбии Густаво Петро.

"При полном отключении энергии и интернета в секторе Газа разворачивается бойня. Сотня самолетов сбрасывает бомбы, в то время как тысячи израильских солдат входят в Газу. Человечество сегодня столкнулось с геноцидом", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как объявил несколькими часами ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, еврейское государство "расширяет масштабы" наземной военной операции в секторе Газа.